Avengers: Doomsday começará as filmagens em março, diz rumor Um pouco antes do previsto? O post Avengers: Doomsday começará as filmagens em março, diz rumor apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 02/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 02/02/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Doutor Destino MCU

De acordo com Daniel Ritchman e The Beyond Reporter, a fotografia principal de Avengers: Doomsday começará em março, possivelmente no Reino Unido.

Para mais detalhes sobre essa produção tão aguardada, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Lilo & Stitch | Estande do filme live-action é revelado

Duna: Parte 2 vence Grammy de Melhor Trilha Sonora

Ainda Estou Aqui | Bilheteria se aproxima de US$ 20 milhões globalmente