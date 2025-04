Avengers: Doomsday | Florence Pugh e David Harbour ainda não leram o roteiro Atores de Thunderbolts* têm participação confirmada no filme O post Avengers: Doomsday | Florence Pugh e David Harbour ainda não leram... O Vício|Do R7 04/04/2025 - 16h30 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aviso de Thunderbolts*

Florence Pugh e David Harbour, ambos com participações confirmadas em Avengers: Doomsday (Vingadores 5), revelaram em entrevista para a Entertainment Tonight que ainda não tiveram acesso ao roteiro do filme, mesmo com o início das filmagens previsto para os próximos dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre o filme!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Mountainhead | Filme do criador de Succession ganha imagens e data de estreia

Lilo & Stitch | Assista a teaser inédito do live-action

Superman | Assista à versão dublada da prévia de 5 minutos