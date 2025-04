Avengers: Doomsday | Halle Berry comenta possibilidade de retornar ao papel de Tempestade Atriz ficou de fora dos recentes anúncios de elenco O post Avengers: Doomsday | Halle Berry comenta possibilidade de retornar ao papel... O Vício|Do R7 03/04/2025 - 14h07 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A atriz Halle Berry, que deu vida a Tempestade nos primeiros filmes da franquia X-Men no anos 2000, respondeu em entrevista recente sobre a possibilidade de retornar ao papel em Avengers: Doomsday, o próximo filme dos Vingadores.

Para mais detalhes sobre a resposta de Halle Berry e as novidades do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

As Crônicas de Nárnia | Negociações com Meryl Streep para interpretar Aslan são confirmadas

“Batman de baixo orçamento”, com Armie Hammer, muda de título após pedido da Warner

M3GAN 2.0 ganha trailer e pôster oficiais