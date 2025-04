Avengers: Doomsday | Imagens do set revelam destruição causada por grande batalha Longa está entrando em produção no Reino Unido O post Avengers: Doomsday | Imagens do set revelam destruição causada por grande batalha... O Vício|Do R7 08/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 08/04/2025 - 17h26 ) twitter

Avengers: Doomsday | Imagens do set revelam destruição de grande batalha

Com Avengers: Doomsday (2026) entrando em produção no Reino Unido, imagens registradas por drone e compartilhadas no UnBoxPHD revelam bastidores de uma grande batalha. Confira:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

