Avengers: Doomsday | Tessa Thompson, a Valquíria, é vista no local de produção

Atriz pode reprisar papel da franquia do Thor

O Vício|Do R7

06/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 06/04/2025 - 16h06 )

A atriz Tessa Thompson foi vista no Reino Unido, onde as filmagens de Avengers: Doomsday (Vingadores 5) devem começar em breve. A presença da atriz no local sugere que ela reprisará seu papel como Valquíria no vindouro filme da Marvel Studios.

