Avengers: Doomsday | Tom Hiddleston sobre retorno como Loki: “Ainda não acabou” Loki terá papel importante no novo filme O post Avengers: Doomsday | Tom Hiddleston sobre retorno como Loki: “Ainda não acabou” apareceu... O Vício|Do R7 07/04/2025 - 22h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 22h06 ) twitter

Ao tapete vermelho do Olivier Awards, o prêmio do teatro britânico, Hiddleston foi questionado pelo influencer Max Balegde sobre o anúncio do retorno do personagem, e respondeu: "Interpretar Loki foi um capítulo extraordinário da minha vida... e ainda não acabou."

