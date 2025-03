Ballistic Moon, estúdio do remake de Until Dawn, está fechando as portas, diz rumor Após demissões em massa, estúdio está, supostamente, encerrando suas atividades O post Ballistic Moon, estúdio do remake de Until Dawn... O Vício|Do R7 06/03/2025 - 08h05 (Atualizado em 06/03/2025 - 08h05 ) twitter

Ballistic Moon, estúdio de Until Dawn

Ao final de 2024, a Ballistic Moon sofreu com uma série de demissões às vésperas do lançamento do remake de Until Dawn, e agora, o estúdio pode estar oficialmente fechando suas portas.

Para mais detalhes sobre essa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

