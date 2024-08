Bastidores do Dia Zero de Deadpool e Wolverine Revelados O diretor de Deadpool e Wolverine compartilhou detalhes intrigantes sobre o "dia zero" das filmagens, revelando como foi o processo...

O Vício|Do R7 28/08/2024 - 11h02 (Atualizado em 28/08/2024 - 11h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌