Ben Affleck diz que odiava traje de Batman: “Horrível de usar” Ator diz que experiência com a roupa era desconfortável e exaustiva O post Ben Affleck diz que odiava traje de Batman: “Horrível de... O Vício|Do R7 17/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 17/04/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ben Affleck revelou que detestava usar o traje do Batman durante as filmagens dos filmes da DC. Em entrevista à GQ, o ator descreveu a experiência como desconfortável e exaustiva.

Para saber mais sobre as dificuldades enfrentadas por Affleck no papel, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Until Dawn: Noite de Terror recebe primeiras reações da crítica

Pecadores | Diretor revela surpreendente inspiração em canção do Metallica

Blade | Delroy Lindo diz que reboot “saiu dos trilhos”