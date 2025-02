Benedict Cumberbatch irá substituir Tom Hardy em novo filme do diretor de True Detective Filmagens começam nas próximas semanas O post Benedict Cumberbatch irá substituir Tom Hardy em novo filme do diretor de True Detective... O Vício|Do R7 14/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 14/02/2025 - 19h26 ) twitter

Benedict-Cumberbatch-na-Marvel

De acordo com relatório exclusivo do The Hollywood Reporter, Benedict Cumberbatch (Doutor Estranho) irá substituir Tom Hardy (Peaky Blinders) em Blood on Snow, uma adaptação do thriller policial escrito por Jo Nesbo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes!

