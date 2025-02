Benedict Cumberbatch só soube do retorno de Robert Downey Jr. com o anúncio oficial Atores voltarão a contracenar em Vingadores: Guerras Secretas O post Benedict Cumberbatch só soube do retorno de Robert Downey Jr.... O Vício|Do R7 22/01/2025 - 15h08 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h08 ) twitter

Benedict Cumberbatch e Robert Downey Jr em Vingadores

O ator Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho do Universo Cinematográfico Marvel, revelou em entrevista recente que só soube do retorno de Robert Downey Jr. aos filmes da Marvel Studios com o anúncio oficial, realizado durante a San Diego Comic-Con.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa revelação e o futuro dos Vingadores, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

