Bill Skarsgård entra para o elenco de “The Death of Robin Hood”

Bill Skarsgård em O Corvo

De acordo com o insider Jeff Sneider, o ator Bill Skarsgård entrou para o elenco de The Death of Robin Hood, que já conta com nomes como Hugh Jackman e Jodie Comer. Ainda não temos detalhes sobre o papel.

Para mais informações sobre este emocionante projeto cinematográfico, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

