Branca de Neve | Live-action pode ter fraca estreia nos EUA

Branca de Neve em live-action da Disney

De acordo com o Deadline, as primeiras projeções de bilheteria do live-action de Branca de Neve indicam que arrecadará entre US$ 63 milhões e US$ 70 milhões em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos.

Para mais detalhes sobre as expectativas de bilheteira e o que esperar do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

