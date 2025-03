Branca de Neve | Rachel Zegler canta em castelo histórico da franquia Turnê promocional do filme começou na Espanha O post Branca de Neve | Rachel Zegler canta em castelo histórico da franquia apareceu... O Vício|Do R7 12/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 12/03/2025 - 22h05 ) twitter

Branca de Neve em live-action da Disney

Rachel Zegler teve a oportunidade de cantar "Waiting on a Wish", do longa-metragem em live-action da Branca de Neve, diretamente do Castelo Alcázar de Segovia, na Espanha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e descubra todos os detalhes sobre essa performance incrível!

