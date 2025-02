Brandon Sklenar admite sonho de interpretar o Batman: “Fui feito para isso” Ator está em alta em Hollywood O post Brandon Sklenar admite sonho de interpretar o Batman: “Fui feito para isso” apareceu primeiro... O Vício|Do R7 17/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 17/02/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Batman de Brandon Sklenar

Brandon Sklenar está em alta após se destacar em 1923 e É Assim que Acaba. O ator ainda não teve nenhuma experiência com super-heróis, mas é um dos favoritos dos fãs para interpretar a iteração do Batman do DCU de James Gunn e Peter Safran.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e descubra mais sobre os sonhos de Brandon Sklenar!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Mortal Kombat 1 pode receber Quitalities, aponta rumor

Os 5 melhores filmes de Michael Bay

Cópias de Days Gone da PS Plus não são elegíveis para a atualização de US$10