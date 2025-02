Bring Her Back | Novo terror dos diretores de Fale Comigo ganha teaser enigmático Longa estrelado por Sally Hawkins (A Forma da Água) O post Bring Her Back | Novo terror dos diretores de Fale Comigo ganha teaser enigmático... O Vício|Do R7 19/02/2025 - 11h46 (Atualizado em 19/02/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bring Her Back

A A24 divulgou recentemente um novo teaser de Bring Her Back, novo longa de terror dos mesmos diretores de Fale Comigo (2022).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades do mundo do cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Cleaner | Filme com Daisy Ridley estreia com aprovação abaixo da média no Rotten Tomatoes

Star Wars | Mark Hamill relembra sua primeira impressão de Luke Skywalker: “Irritante”

Constantine 2 recebeu sinal verde da DC Studios, afirma Francis Lawrence