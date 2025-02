Capitão América 4 | Anthony Mackie exalta experiência com Harrison Ford em filme Ator não mede elogios ao falar sobre colega de elenco O post Capitão América 4 | Anthony Mackie exalta experiência com Harrison Ford... O Vício|Do R7 20/01/2025 - 11h07 (Atualizado em 20/01/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Capitão América com Anthony Mackie e Harrison Ford

Anthony Mackie está para além de satisfeito com sua parceria com Harrison Ford em Capitão América 4, e ator relembra experiência com colega de elenco durante produção do filme.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e descubra mais sobre essa colaboração incrível!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Uncharted | Seth Gordon diz por que Sony descartou planos originais para filme

Anthony Mackie diz como descobriu que interpretaria o Capitão América: “Foi hilário”

Missão: Impossível 8 | Diretor revela reação de público após exibição teste