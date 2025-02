Capitão América 4 | Conteúdo inédito de bastidores é divulgado Filme já arrecadou quase US$ 300 milhões O post Capitão América 4 | Conteúdo inédito de bastidores é divulgado apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 28/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 28/02/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bastidores do Capitão América

Com quase US$ 300 milhões ao redor do mundo, Capitão América: Admirável Mundo Novo recebeu um conteúdo inédito de bastidores pela Marvel Studios.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Thunderbolts* | Diretor exalta versatilidade de Lewis Pullman como Sentinela

Capitão América 4 | Em cartaz, filme ganha clipe inédito

Demolidor enfrenta Mercenário em clipe oficial da nova série