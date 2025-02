Capitão América 4 | Diretor se pronuncia sobre críticas negativas Filme aparece com apenas 48% de aprovação no Rotten Tomatoes O post Capitão América 4 | Diretor se pronuncia sobre críticas negativas... O Vício|Do R7 21/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 21/02/2025 - 20h06 ) twitter

Críticas de Capitão América

Com US$ 200 milhões arrecadados ao redor do mundo desde a estreia, Capitão América: Admirável Mundo Novo teve muitos problemas de bastidores, culminando em uma recepção decepcionante da crítica internacional.

Para saber mais sobre a visão do diretor Julius Onah e as reações ao filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

