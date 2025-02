Capitão América 4 recebe a menor nota do CinemaScore da história do MCU O filme Capitão América: Admirável Mundo novo teve sua nota do CinemaScore revelada, sendo a menor da história do MCU. O post Capitão... O Vício|Do R7 15/02/2025 - 06h45 (Atualizado em 15/02/2025 - 06h45 ) twitter

Capitão América

O filme Capitão América: Admirável Mundo novo teve sua nota do CinemaScore revelada, sendo a menor da história do MCU. O filme recebeu um B-. A nota representa a experiência da audiência após sair do cinema:

Para saber mais sobre essa polêmica e o que isso significa para o futuro do MCU, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

