Capitão América 4 recebe clipe inédito com Isaiah Bradley Filme segue em cartaz nos cinemas brasileiros

Isaiah Bradley em Capitão América 4

Há pouco (21), a Marvel Studios lançou um clipe oficial de Capitão América: Admirável Mundo Novo (2025), com Isaiah Bradley como destaque. Assista:

