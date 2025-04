Chadwick Boseman assustava executivos da Disney no set de Pantera Negra por nunca sair do personagem Curiosidade foi revelada pelo diretor Ryan Coogler O post Chadwick Boseman assustava executivos da Disney no set de Pantera Negra por... O Vício|Do R7 09/04/2025 - 18h07 (Atualizado em 09/04/2025 - 18h07 ) twitter

Chadwick Boseman como T'Challa, o Pantera Negra

Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra, relembrou a dedicação extrema de Chadwick Boseman durante as gravações do filme da Marvel. Em participação no programa The Breakfast Club, o cineasta contou que o ator permaneceu em personagem como T’Challa durante todo o tempo em que esteve no set — inclusive quando executivos da Disney visitaram a produção.

