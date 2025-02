Chaske Spencer será Chefe Apache no DCU, diz site O herói introduzido originalmente em Super Amigos O post Chaske Spencer será Chefe Apache no DCU, diz site apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 09/02/2025 - 10h45 (Atualizado em 09/02/2025 - 10h45 ) twitter

Chefe Apache na DC

De acordo com relatório exclusivo do Vocal Media, Chaske Spencer (Banshee, Echo) irá interpretar Chefe Apache em um projeto do novo Universo DC, supervisionado por James Gunn e Peter Safran.

