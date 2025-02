Christopher Nolan diz que Insônia é seu filme mais subestimado Filme tem caráter muito pessoal para o diretor O post Christopher Nolan diz que Insônia é seu filme mais subestimado apareceu primeiro... O Vício|Do R7 14/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 14/01/2025 - 20h07 ) twitter

Christopher Nolan diz que Insônia é seu filme mais subestimado

O Christopher Nolan do velho testamento balançou Hollywood com seus filmes que flertavam com a ruptura da estrutura clássica do cinema norte-americano, com tramas não lineares e personagens posicionados de formas pouco convencionais. Insônia (2002), embora seja fundamentado na estrutura clássica de três atos e um conflito central, é um filme que brinca um pouco com as possibilidades narrativas diferentes proporcionadas pelas distorções na linha temporal. Para o diretor, inclusive, é sua obra mais subestimada.

Saiba mais sobre a visão de Nolan sobre Insônia e outros detalhes interessantes consultando a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

