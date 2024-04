Christopher Nolan revela detalhes sobre a compreensão de Tenet

Alto contraste

A+

A-

Christopher Nolan no set de Tenet Christopher Nolan no set de Tenet (O Vício - Cinema)

O aclamado diretor Christopher Nolan abriu o jogo sobre o seu mais recente filme, Tenet. Em uma entrevista exclusiva, Nolan admitiu que o longa "não é totalmente compreensível" e revelou detalhes sobre a complexidade da trama.

Quer saber mais sobre as declarações de Nolan e entender as camadas ocultas de Tenet? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício e mergulhe no universo intrigante do filme!

Leia mais em Filmes - O Vício

Christopher Nolan admite que Tenet “não é totalmente compreensível”

Divertida Mente 2 | Pixar divulga novo teaser

Steven Spielberg foi uma das primeiras pessoas a assistir Oppenheimer, diz Christopher Nolan

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.