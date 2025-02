Cinemark revela copo colecionável de Capitão América 4 Novas imagens surgiram no X e revelaram detalhes sobre o copo colecionável de Capitão América: Admirável Mundo Novo O post Cinemark... O Vício|Do R7 15/01/2025 - 08h46 (Atualizado em 15/01/2025 - 08h46 ) twitter

Novas imagens surgiram no X e revelaram detalhes sobre o copo colecionável de Capitão América: Admirável Mundo Novo. Como podemos ver abaixo, o corpo do copo segue o traje de Sam Wilson, enquanto a tampa é o escudo do herói:

