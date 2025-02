Com ingressos a R$ 10, nova Semana do Cinema é anunciada Conclave (2024), Anora (2024), Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa (2025) e Ainda Estou Aqui (2024) são destaques O post Com ingressos... O Vício|Do R7 27/01/2025 - 23h46 (Atualizado em 27/01/2025 - 23h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com ingressos a R$ 10, nova Semana do Cinema é anunciada

Aproveitando para impulsionar o circuito de exibição dos filmes indicados ao Oscar, as principais redes de cinema do Brasil estão promovendo uma nova Semana do Cinema.

Não perca a oportunidade de assistir aos melhores filmes por apenas R$ 10! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Pecadores ganha pôster inédito; Novo trailer amanhã

Quentin Tarantino está desenvolvendo uma peça de teatro

Quentin Tarantino justifica demora pelo seu último filme