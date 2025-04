Como Treinar o Seu Dragão | Nick Frost elogia live-action e atuação de Mason Thames como Soluço Filme estreia nos cinemas em 13 de junho O post Como Treinar o Seu Dragão | Nick Frost elogia live-action e atuação de Mason Thames... O Vício|Do R7 06/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 06/04/2025 - 18h06 ) twitter

Soluço e Banguela no live-action de Como Treinar o Seu Dragão

Nick Frost, que interpreta Bocão no remake em live-action de Como Treinar o Seu Dragão, descreveu o filme como "lindo" e "incrível" após assistir a uma versão completa. Ele elogiou especialmente a atuação de Mason Thames, que interpreta Soluço, destacando seu talento e profissionalismo. "Eu consegui trabalhar com Mason Thames... Ele tem apenas 16 anos e foi incrível. Adorei estar no set com ele... Ele simplesmente absorve tudo, e foi impressionante", disse Frost, em entrevista para o Screen Rant.

