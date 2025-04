Crítica: Um Filme Minecraft Finalmente levei meus filhos para assistir Um Filme Minecraft, a adaptação do game que está dominando as salas de cinema ao redor do... O Vício|Do R7 18/04/2025 - 07h25 (Atualizado em 18/04/2025 - 07h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um Filme Minecraft espectadores Brasil

Ok, demorou, eu admito, mas finalmente levei meus filhos para assistir Um Filme Minecraft, a adaptação do game que está dominando as salas de cinema ao redor do mundo. E, honestamente, eu não entendo o motivo de tantas reclamações em críticas por aí. Afinal, o filme é exatamente o que ele mostra nos trailers.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre a obra, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

The Mandalorian & Grogu recebe cenas inéditas na Star Wars Celebration

The Mandalorian & Grogu revela visual de Rotta, filho de Jabba

Ryan Gosling elogia Star Wars: Starfighter e revela sua conexão pessoal com a franquia