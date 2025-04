Darren Aronofsky critica atores do método: “Odeio” Diretor diz não ter paciência com atores que se mantém no personagem O post Darren Aronofsky critica atores do método: “Odeio” apareceu... O Vício|Do R7 09/04/2025 - 22h06 (Atualizado em 09/04/2025 - 22h06 ) twitter

O diretor Darren Aronofsky foi direto ao falar sobre atuação em uma masterclass na Cinemateca Francesa: "Odeio atores do método."

Para saber mais sobre as polêmicas declarações de Aronofsky e suas implicações no mundo do cinema, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

