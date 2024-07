Dave Bautista revela interesse em participar do universo cinematográfico da DC Dave Bautista diz que toparia “qualquer papel” no DCU.Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O VícioLeia mais em Filmes...

O Vício|Do R7 21/07/2024 - 14h23 (Atualizado em 21/07/2024 - 14h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌