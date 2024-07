David Corenswet Celebra Fim das Filmagens de Superman com um Banquete David Corenswet “sai da dieta” para celebrar a conclusão das filmagens do novo filme do Superman. O ator, que interpreta o icônico...

O Vício|Do R7 30/07/2024 - 20h53 (Atualizado em 30/07/2024 - 20h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌