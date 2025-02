DC Studios promete novidades sobre o Batman do DCU “muito em breve” Peter Safran garantiu filme do Batman em 2027, seja do Matt Reeves ou do DCU O post DC Studios promete novidades sobre o Batman do... O Vício|Do R7 25/02/2025 - 12h47 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h47 ) twitter

DC Studios promete novidades sobre o Batman do DCU

Ao que parece, não está muito longe da DC Studios anunciar novidades sobre The Brave and the Bold, primeiro filme solo do Batman no DCU.

Não perca as últimas atualizações sobre o Batman e consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício!

