Deadpool & Wolverine: teaser inédito revela cenas explosivas

Comercial de Deadpool Comercial de Deadpool (O Vício - Cinema)

Um novo teaser de Deadpool & Wolverine acaba de ser divulgado, revelando cenas inéditas e explosivas dessa aguardada parceria entre os dois heróis. O vídeo, que tem apenas alguns segundos, já deixou os fãs empolgados e ansiosos pelo lançamento do filme.

Quer conferir todas as cenas do teaser e saber mais sobre Deadpool & Wolverine? Consulte a matéria completa no Filmes - O Vício e fique por dentro de todas as novidades desse aguardado encontro entre os dois mutantes mais amados do universo cinematográfico.

