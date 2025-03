Desentendimentos com franquia 007 levaram à saída da chefe da Amazon MGM Studios, diz site Jennifer Salke não comanda mais o estúdio O post Desentendimentos com franquia 007 levaram à saída da chefe da Amazon MGM Studios,... O Vício|Do R7 27/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 27/03/2025 - 20h45 ) twitter

007

De acordo com uma matéria do Deadline, a saída de Jennifer Salke como chefe da Amazon MGM Studios pode ter tido relação com a franquia 007.

Para mais detalhes sobre essa reviravolta no mundo do cinema, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

