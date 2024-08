Desvendando os Desafios Musicais do Quarteto Fantástico O compositor do novo filme do Quarteto Fantástico revelou que o maior desafio da trilha sonora foi capturar a essência dos personagens...

O Vício|Do R7 01/08/2024 - 13h33 (Atualizado em 01/08/2024 - 13h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌