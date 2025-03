Diretor de “De Volta Para o Futuro” diz que final do filme era uma piada O diretor de De Volta para o Futuro, Robert Zemeckis, revelou que o final do filme O post Diretor de “De Volta Para o Futuro” diz que... O Vício|Do R7 02/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 02/03/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O diretor de De Volta para o Futuro, Robert Zemeckis, revelou que o final do filme, que trazia o doutor Brown aparecendo com o DeLorean para pedir que Marty e Jennifer voltassem com ele para o futuro para ajudar seus filhos, nunca foi a preparação de terreno para uma sequência, mas apenas uma piada:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e descubra mais detalhes sobre essa revelação!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Confira a lista de vencedores do Oscar 2025

Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr. se reúnem no Oscar 2025

Quem é o Pantera Negra dos vazamentos de Guerras Secretas?