Diretor de Emilia Pérez diz que comentários de Karla Sofía Gascón foram “imperdoáveis” Musical chegará aos cinemas brasileiros amanhã (6) O post Diretor de Emilia Pérez diz que comentários de Karla Sofía Gascón foram “... O Vício|Do R7 05/02/2025 - 17h47 (Atualizado em 05/02/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Diretor de Emilia Pérez diz que comentários de Karla Sofía Gascón foram

Nas últimas semanas, a atriz indicada ao Oscar, Karla Sofía Gascón, de Emilia Pérez (2024), envolveu-se em uma grande polêmica no X/Twitter, quando foram descobertos alguns tweets antigos dela — maior parte feita entre 2020 e 2021 — com conteúdo racista e xenofóbico, além de críticas a minorias e à aceitação da diversidade pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Agora, Jacques Audiard, diretor do longa, revelou sua postura em relação ao caso.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações do diretor, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Bad Boy | Ke Huy Quan e Lili Reinhart vão estrelar filme de terror dos produtores de Longlegs

Diretor de Emília Perez rebate críticas: “Não assistiram direito”

Nickel Boys, indicado ao Oscar, chega ao Prime Video em fevereiro