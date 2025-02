Diretor de O Brutalista esclarece uso de IA no filme após polêmica Filme vem se destacando na temporada de premiações O post Diretor de O Brutalista esclarece uso de IA no filme após polêmica apareceu... O Vício|Do R7 20/01/2025 - 17h28 (Atualizado em 20/01/2025 - 17h28 ) twitter

O Brutalista

Após a repercussão sobre o uso de inteligência artificial (IA) na pós-produção de O Brutalista, filme vencedor de três Globos de Ouro, o diretor Brady Corbet emitiu um comunicado (via Deadline) para esclarecer a situação. A polêmica surgiu após a notícia de que a IA foi utilizada para suavizar os sotaques húngaros dos atores Adrien Brody e Felicity Jones, além de outros membros do elenco.

Para mais detalhes sobre essa polêmica e as declarações do diretor, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

