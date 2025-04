Diretora cita desafio de trabalhar em The Old Guard 2 Filme estreia em julho na Netflix O post Diretora cita desafio de trabalhar em The Old Guard 2 apareceu primeiro em O Vício.

O Vício|Do R7 09/04/2025 - 18h46 (Atualizado em 09/04/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share