Drop: Ameaça Anônima recebe selo Fresh no Rotten Tomatoes Com grande aprovação! O post Drop: Ameaça Anônima recebe selo Fresh no Rotten Tomatoes apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 10/04/2025 - 18h07 (Atualizado em 10/04/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Drop no Rotten Tomatoes

Estrelado por Meghann Fahy (The White Lotus) e Brandon Sklenar (1923), Drop: Ameaça Anônima acaba de receber a certificação Fresh no Rotten Tomatoes com uma aprovação de 86% após 95 avaliações.

Não perca a chance de saber mais sobre este suspense intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Live-action de Lilo & Stitch ganha nova imagem com Stitch em destaque

Man Of War | Samuel L. Jackson vai estrelar faroeste do diretor de Quarteto Fantástico

Cristiano Ronaldo se une a diretor de X-Men e abre estúdio de cinema independente