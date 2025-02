Dwayne Johnson e Leonardo DiCaprio vão estrelar novo filme de Martin Scorsese Além deles, Emily Blunt também foi confirmada no elenco O post Dwayne Johnson e Leonardo DiCaprio vão estrelar novo filme de Martin... O Vício|Do R7 20/02/2025 - 15h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 15h26 ) twitter

Novo filme do Scorsese

Os atores Dwayne Johnson (Operação Natal), Leonardo DiCaprio (Era Uma Vez... em Hollywood) e Emily Blunt (O Dublê) foram confirmados no elenco do próximo filme do diretor Martin Scorsese.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes dessa produção promissora!

