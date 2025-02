Eddie Murphy vai estrelar filme de comédia sobre um superespião aposentado Será a primeira comédia original que o ator estrela em anos O post Eddie Murphy vai estrelar filme de comédia sobre um superespião... O Vício|Do R7 29/01/2025 - 17h48 (Atualizado em 29/01/2025 - 17h48 ) twitter

Eddie Murphy como Alex Foley em Um Tira da Pesada 4

De acordo com o Deadline, Eddie Murphy está confirmado como protagonista de Blue Falcon, a nova comédia de ação da Sony Pictures. O estúdio adquiriu o roteiro de Chad St. John, conhecido por seu trabalho em Invasão a Londres e, mais recentemente, no roteiro do filme Motor City, estrelado por Alan Ritchson.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre Eddie Murphy!

