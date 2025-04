Eddington | Filme com Pedro Pascal, Emma Stone e Joaquin Phoenix estreará no Festival de Cannes Faroeste de Ari Aster é confirmado na programação de 2025 do festival O post Eddington | Filme com Pedro Pascal, Emma Stone e Joaquin... O Vício|Do R7 10/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 08h26 ) twitter

Joaquin Phoenix e Pedro Pascal em Eddington

Antes de chegar aos cinemas, Emma Stone, Pedro Pascal e Joaquin Phoenix se reunirão diretamente do Festival de Cannes 2025, com Eddington tendo sua estreia confirmada no evento.

Não perca a chance de saber mais sobre este filme aguardado! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

