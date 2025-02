Elio | Disney adia novo filme da Pixar Uma pequena mudança estratégia do estúdio O post Elio | Disney adia novo filme da Pixar apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 14/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 14/02/2025 - 17h07 ) twitter

Elio na Pixar

De acordo com o Deadline, a Disney adiou Elio, novo filme da Pixar. Mas fique tranquilo: foi apenas em uma semana. O filme estava agendado para 13 de junho, e agora estreará no dia 20 do mesmo mês.

Saiba mais sobre essa mudança e o que esperar do filme consultando a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

