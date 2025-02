Emilia Pérez | Apesar de polêmicas, Karla Sofia Gascón planeja comparecer ao Oscar Vai ter climão? O post Emilia Pérez | Apesar de polêmicas, Karla Sofia Gascón planeja comparecer ao Oscar apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 21/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Diretor de Emilia Pérez diz que comentários de Karla Sofía Gascón foram

De acordo com o Page Six, apesar da enorme polêmica com o ressurgimento de postagens preconceituosas de alguns anos atrás no X (antigo Twitter), Karla Sofia Gascón, de Emilia Perez, ainda planeja ir à cerimônia do Oscar 2025, que acontece em 2 de março. Pelo menos é o que garantem amigos e fontes próximas à atriz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Capitão América 4 recebe clipe inédito com Isaiah Bradley

Capitão América 4 | Diretor explica mudança no visual e nos poderes do Líder

Quarteto Fantástico | John Malkovich diz que teve “experiência muito estranha” no filme