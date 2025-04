Enrolados | Filme em live-action é paralisado após fracasso de Branca de Neve Desenvolvimento não avança no momento O post Enrolados | Filme em live-action é paralisado após fracasso de Branca de Neve apareceu... O Vício|Do R7 03/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 03/04/2025 - 17h46 ) twitter

O remake em live-action de Enrolados, a reimaginação da Disney de seu filme de animação de 2010 baseado na heroína do conto de fadas dos Irmãos Grimm, foi colocado em pausa, de acordo com fontes do estúdio (via Hollywood Reporter).

