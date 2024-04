Filmagens de Thunderbolts iniciarão nos próximos dias, confirma Florence Pugh

Alto contraste

David Harbour, Florence Pugh e Sebastian Stan, em Thunderbolts David Harbour, Florence Pugh e Sebastian Stan, em Thunderbolts (O Vício - Cinema)

As filmagens de Thunderbolts, um dos filmes mais aguardados do ano, estão prestes a começar nos próximos dias, confirmou a atriz Florence Pugh. O longa conta com um elenco estrelado, incluindo David Harbour, Florence Pugh e Sebastian Stan. A trama promete ser repleta de ação e reviravoltas, deixando os fãs ansiosos para conferir o resultado final. Saiba mais sobre as filmagens de Thunderbolts consultando a matéria completa no Filmes - O Vício.

