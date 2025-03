Filme de OVNIs do diretor de Top Gun: Maverick é adquirido pela Apple Vencendo uma disputa acirrada contra Amazon, Warner e outros estúdios O post Filme de OVNIs do diretor de Top Gun: Maverick é adquirido... O Vício|Do R7 24/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 24/03/2025 - 17h07 ) twitter

Top Gun Maverick

De acordo com relatório do Deadline, a Apple Studios fechou um acordo de produção e distribuição do longa-metragem envolvendo OVNIs dirigido por Joseph Kosinski, além de Jerry Bruckheimer envolvido na equipe criativa.

Para mais detalhes sobre essa emocionante aquisição, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

