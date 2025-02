Filme de Star Wars de Dave Filoni começará a ser filmado no ano que vem, diz site Projeto ainda não tem previsão de lançamento O post Filme de Star Wars de Dave Filoni começará a ser filmado no ano que vem, diz site... O Vício|Do R7 16/02/2025 - 18h45 (Atualizado em 16/02/2025 - 18h45 ) twitter

Dave Filoni como Trapper Wolf em The Mandalorian

O tão aguardado filme de Star Wars de Dave Filoni, um dos principais nomes por trás da expansão do universo da franquia, deve começar a ser filmado no ano que vem, de acordo com informações recentes do insider Daniel Richtman.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre o universo Star Wars!

